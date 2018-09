Continental: Flexible Schlauchlösungen im Angebot!  

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Diese Meldung von Continental am Donnerstag klingt zunächst wenig beeindruckend: Continental verkauft Wasserschläuche? Doch das klingt bei genauerer Betrachtung nicht uninteressant. Denn Continental verweist auf „flexible Schlauchlösungen für mobile Bewässerungssysteme“, die auf Sportplätzen genutzt werden sollen. Es werde alleine in Deutschland „auf tausenden Plätzen gekickt“ – und „Spiele werden auch über einen gepflegten Rasen entschieden“, wie Continental in dieser Meldung zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.