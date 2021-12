Continental: Eine Trading-Chance, wenn die Unterstützung hält!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental ISIN: DE0005439004 kämpft um die Unterstützung bei 90,00 Euro und es wird in jedem Fall eine Trading-Chance geben. In welche Richtung diese Chance gehen wird, muss sich jetzt entscheiden. Im September und Oktober hat die Unterstützung bereits mehrfach gute Dienste geleistet und an den darauffolgenden Kursgewinnen kann man erkennen, dass es durchaus eine gute Chance auf Gewinne geben kann. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung