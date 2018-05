Continental: Dieses Head-up-Display beugt das Licht

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

mid Groß-Gerau – Continental engagiert sich verstärkt bei der Entwicklung von zukunftsträchtigen Head-up-Displays (HUD) mit Wellenleitertechnologie. Dafür erhöhte das Technologieunternehmen jetzt seine Beteiligung an DigiLens Inc., einem der führenden Unternehmen in der Projektionstechnologie, auf knapp 18 Prozent.

Die holografische Wellenleitertechnologie von DigiLens ist für Head-up-Displays in der Automobilbranche, der Luftfahrt oder für Motorradhelme einsetzbar. Die Besonderheit des Geräts: Es macht eine Verdopplung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.