Continental: Chance für Zocker!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Am Mittwochabend hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs ab 122,00 Euro für einen Long-Trade genannt. Das schwache Börsenumfeld hat aber dazu geführt, dass unser Einstiegskurs nicht erreicht wurde. Die Überschrift des Artikels lautete: „Continental: Wir sehen für mutige Trader ein „strong-buy“!“ Am Donnerstag ging es erneut bergab und die Unterstützung in Form der 100-Tage-Linie ging verloren. Der Kurs landete unterhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung