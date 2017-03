Continental: Ausbruch geschafft – wird auch der Widerstand geknackt?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Mit unserem letzten Börsentipp mit Continental konnten wir am 02.02. einen Tagesgewinn von 186% melden. Am 31.01. hatten wir im RuMaS Express-Service einen ganz heißen Zockertrade mit einem Hebel-Produkt auf Continental vorgeschlagen, der wie eine Bombe am Folgetag eingeschlagen hatte. Nach einer Rallye Anfang Dezember konnte man bei Conti seit Anfang Januar eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 180,00 Euro, meist 185,00 Euro und 194,00 Euro sehen und es sah nach einem Ausbruch aus. Der „Ritt“ auf der 38-Tage-Linie deutete bereits einen Ausbruch nach oben an, aber da Risiko war bisher für einen Trade nach unserer Meinung noch relativ groß. Nach einem Ausflug bis 190,00 Euro in den letzten Tagen konnte man am Mittwoch einen Ausschlag sehen, der über die bisherigen Höchstkurse der letzten Wochen hinausging und jetzt am Widerstand liegt, der bei 196,00 Euro auszumachen ist. Die Entscheidung, wie es mit Continental weiter geht, wird jetzt an diesem Punkt erfolgen. Die Chartindikatoren zeigen positive Signale. Ab wann wir in den Trading-Modus gehen würden und welches Hebel-Produkt wir für nervenstarke Trader vorschlagen.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.