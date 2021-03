Continental: Der Angriff auf das Jahreshoch läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Nach dem Absturz in der Vorwoche hatten wir am letzten Sonntag im Express-Service eine Trading-Chance mit Continental ISIN: DE0005439004 beschrieben, die angelaufen ist. In diesem Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: „Das Jahreshoch konnte von am 08. März mit einem Kurs von 130,85 Euro notiert werden und danach ging es steil bergab. Nach dem Tief am letzten Freitag bei 112,30 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



