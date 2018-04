Continental Analyse: China befeuert Autobranche, Conti startet durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Liebe Trader,

in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Ba´ao in Südchina stellte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine weitere Öffnung seines Landes in Aussicht. Mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen sollen folgen, der Finanzsektor soll weiter geöffnet und Beschränkungen für Beteiligung ausländischer Firmen insbesondere in der Autoindustrie gelockert werden. Diese Ankündigung beflügelte am Dienstag gleichermaßen die deutsche Automobilbranche und setzte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.