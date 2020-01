Continental-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie befindet sich bereits seit Anfang 2018 in einer Abwärtsphase. Im Laufe des Jahres kam es zu mehreren Gewinnwarnungen, wodurch die Aktie starke Verluste hinnehmen musste. Das Jahr 2019 begann zunächst mit Aufschlägen und führte zum Anstieg bis auf 157,38 Euro. In der Folge mussten die Käufer den Bären aber wieder das Feld überlassen. So kam es Mitte August zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



