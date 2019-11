Continental Aktie: Unter dem Strich hohes Minus!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Man habe sich im 3. Quartal 2019 „operativ solide entwickelt“, wie Continental am Dienstag mitteilte – und zwar „trotz anhaltend rückläufiger Märkte“. Und in der Tat, beim Blick auf die Umsatzentwicklung zeigt sich ein Plus von 3% auf 11,1 Mrd. Euro. Doch was ist das? Organisch gab es kein Wachstum, sondern sogar ein leichtes Minus (-0,3%). Und auch das bereinigte Ebit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



