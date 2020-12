Continental Aktie: Trübe Geschäftsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der in der Corona-Krise verschärfte Sparkurs und die trüben Geschäftsaussichten haben Conti im 3. Quartal tief in die roten Zahlen rutschen lassen. Gründe dafür sind Rückstellungen für den Konzernumbau, Werksschließungen und dem damit verbundenen Personalabbau. Außerdem schlugen Abschreibungen auf das Geschäft mit der Vernetzung von Fahrzeugen zu Buche. Conti rechnet damit, dass sich die Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



