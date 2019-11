Continental Aktie: Sparen, sparen, sparen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Als wichtiger Zulieferer ist Continental besonders von der derzeitigen Autoflaute betroffen. Am Dienstag hat das Hannoveraner Unternehmen jetzt Einblick in die Finanzen gewährt. Demnach musste der Dax-Konzern in Q3 aufgrund immenser Abschreibungen auf Unternehmensbeteiligungen einen Betriebsverlust von knapp 2 Mrd. Euro verdauen.

Hohe Abschreibungen auf Zukäufe

Bereits im Oktober hatte Conti vor Abschreibungen von summa summarum 2,5 Mrd. Euro auf diverse Zukäufe aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



