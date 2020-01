Continental Aktie: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Denkbar knapp schrammte die Aktie von Continental zu Beginn der Woche an einem Unterschreiten der 100-Euro-Marke vorbei. Nachdem das Papier am Dienstag recht deutlich zulegen konnte, ging es am Mittwoch jedoch schon wieder um ein Prozent abwärts. Der mittelfristige Abwärtstrend hat sich damit einmal mehr bestätigt und für die Aktionäre gibt es mehr als genug Gründe, um sich Sorgen zu machen.

