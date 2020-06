Continental Aktie: Neue Anleihe!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das hat offensichtlich geklappt: Continental konnte sich durch die Platzierung einer neuen Anleihe liquide Mittel in Höhe von 0,75 Mrd. Euro sichern. Dafür müssen dann im Gegenzug natürlich Zinsen gezahlt werden. Der Kupon der neuen Anleihe liegt bei 2,5% pro Jahr, mithin fallen da dann 18,75 Mio. Euro pro Jahr an zu leistenden Zinszahlungen an. Dafür hat Continental aber bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung