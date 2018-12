Continental-Aktie: Kursentwicklung könnte kaum schlechter sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die EMAs (38; 100; 200) liegen allesamt über dem Kurs, wobei der EMA (38) auffällig nahe an den Kurs herangekommen ist. Der Kursverlauf folgt momentan einem Abwärtstrend, was sich auch am Verlauf der EMA-Linien ablesen lässt. Dass der Kurs nach unten ausgerichtet ist, erkennt man auch an den Entwicklungen der SAR-Punkte. Die Aktie wird aktuell mit 121 Euro am Markt gehandelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.