Continental Aktie: Klingt komisch, ist aber so!

Continental hat für die Produktion seiner Autoreifen nichts anderes als den heimischen Löwenzahn entdeckt. Aus der Pflanze soll in Zukunft Kautschuk gewonnen werden, was es Continental ermöglichen würde, auf die Verwendung tropischer Bäume zu verzichten. In Anklam eröffnete Continental jetzt ein Labor, welches den im weißen Saft des Löwenzahns enthaltenen Kautschuk kommerziell nutzbar machen soll. Der Zulieferer investierte in das Projekt nach eigenen Angaben

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.