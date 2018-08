Continental Aktie: Jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Nach der mittlerweile schon zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr ist die Aktie von Continental am Boden zerstört. Innerhalb weniger Tage stürzte das Papier von vormals rund 185 Euro auf aktuell nur noch 154,90 Euro. Auf den ersten Blick sieht das nach einem klaren Verkaufssignal aus. Einige Analysten sprechen aber auch von einer möglichen Einstiegschance. So spricht etwa die „WirtschaftsWoche“ davon, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.