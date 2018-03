Continental-Aktie: Interessante Zusammenarbeit mit Vodafone!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Liebe Leser,

selbstfahrende Autos, E-Antrieb, Internet der Dinge, all das und mehr beschäftigt die deutsche Autoindustrie zurzeit. Die Industrie befindet sich in einem (wohl) historischen Wandel. Und auch Autozulieferer wie Continental müssen sich dem ganzen natürlich stellen. Continental wurde bereits aktiv in Sachen Internet der Dinge. So hat der Reifenhersteller zusammen mit Vodafone eine digitale Plattform zur Reifenüberwachung von Nutzfahrzeugen entwickelt. Dabei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.