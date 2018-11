Continental-Aktie: Hier ist guter Rat teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental ist in den vergangenen Tagen mächtig unter die Räder gekommen. Für die Aktie ging es am Dienstag im späteren Handel deutlich nach unten. Der Absacker führte zeitweise zu Notierungen unterhalb von 130 Euro (am Mittwochmorgen), bevor sich die Aktie wieder leicht erholen konnte. Dabei reagierte die Branche insgesamt auf die schwächeren Rahmenbedingungen.

Continental konnte sich dem nicht entziehen. Die Gesamtbilanz 2018 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.