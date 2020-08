Continental Aktie: Furcht und Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Lichtblick bei Continental? Wie der Autozulieferer am Mittwoch bekannt gab, hofft man nach den tiefen Einbrüchen im Krisenquartal beim bereinigten Betriebsgewinn auf schwarze Zahlen.

Einen Verlust könne man zwar nicht gänzlich ausschließen, so Finanzchef Wolfgang Schäfer am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. „Aber ich würde schon vermuten, dass das Gesamtjahr auf bereinigter Ebit-Basis positiv sein wird.“ Eine konkrete Prognose blieb allerdings auch am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung