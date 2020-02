Continental Aktie: Eine Entscheidung steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental Aktie | ISIN:DE0005439004 | WKN:543900

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Dieses Wertpapier notiert exakt an der Oberkante des langfristigen Abwärtstrends. Zudem ist die viel beachtete 200-Tagelinie nur kurz über dem Aktienkurs zu finden. Damit steht jetzt eine Entscheidung an. Schaffen es die Bullen der Continental Aktie nun diesen Abwärtstrend zu brechen. Falls ja so müssten in Kürze die Trendlinie sowie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



