Continental Aktie: Daran ist kein Vorbeikommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Nach einem rapiden Abwärtstrend hoffen die Anleger bei Continental weiterhin auf eine baldige Gegenbewegung an der Börse. Allerdings dürfte der Zulieferer selbst es kaum in der Hand haben, wieder für bessere Kurse zu sorgen. Continental ist enorm abhängig davon, wie es mit der Automobilbranche weitergeht. Die befindet sich seit einiger Zeit in der Krise, was sich auf Zulieferer aus allen Bereichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung