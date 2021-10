ContinentalAktie: Ruhe bewahren!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Continental -Ok, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.10.2021, 04:16 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 53.43 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Continental -Ok auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Continental -Ok schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,19 % und somit 4,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,42 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,93 ist die Aktie von Continental -Ok auf Basis der heutigen Notierungen 88 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (316,11) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Continental -Ok 4 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 53,43 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -24,36 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 40,42 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".