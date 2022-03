Conti zahlt nach Rückkehr in Gewinnzone überraschend hohe Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen für das vergangene Jahr wie erwartet wieder eine Dividende zahlen. Die Ausschüttung soll 2,20 Euro je Aktie betragen, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit rund 1,66 Euro gerechnet. Für das coronabelastete Jahr 2020 hatte es keine Dividende gegeben, Conti hatte 2019 und 2020 rote Zahlen geschrieben.

Im vergangenen Jahr lief es wieder besser für den Konzern, auch wenn im zweiten Halbjahr der Halbleitermangel die weltweite Autoproduktion belastete. Unter dem Strich erwirtschaftete Conti den Angaben zufolge 2021 einen Gewinn von 1,46 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen ein Jahr zuvor noch einen Verlust von knapp 962 Millionen Euro ausgewiesen hatte./men/jha/