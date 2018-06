Conti will ins Batteriezellen-Geschäft einsteigen

Neue Zellen braucht das Land: Um die Elektromobilität voranzutreiben, muss eine neue Generation leistungsfähigerer Batterien her. Grundbaustein dafür sind die Batteriezellen. Und die will Zulieferer Continental bald selbst herstellen, statt sie von asiatischen Schwergewichten wie LG und Samsung einzukaufen. Das deutsche Technologieunternehmen will laut der Automobilwoche etwa drei Milliarden Euro investieren, um jährlich rund 500.000 E-Autos mit sogenannten „Solid-State“-Batterien zu bestücken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.