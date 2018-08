Conti baut Reifenhandelsgeschäft mit Übernahme in Australien aus

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in Australien einen der größten Autoteile- und Reifenhändler übernommen.



Für umgerechnet rund 227 Millionen Euro kaufen die Hannoveraner den Anbieter Kmart Tyre and Auto Service (KTAS), wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. "Australien ist ein vielversprechender Absatzmarkt für Continental. Mit dem Erwerb von KTAS bauen wir unsere Präsenz auf dem australischen Reifenmarkt deutlich aus", sagte Conti-Reifenvorstand Nikolai Setzer. KTAS ist den Angaben zufolge derzeit mit 258 Niederlassungen vor allem an der Ost- und Südostküste Australiens vertreten. Der Hauptsitz hat das mehr als 1200 Mitarbeiter zählende Unternehmens in Sydney./men/fba