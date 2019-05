Die Context Innovator Series bringt Peter Tarrant von BTIG zu den Context Summits Europe 2019

Hoboken, New Jersey (ots/PRNewswire) - Context Summits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460761-1&h=3853678799&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460761-1%26h%3D1701625899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcontextsummits.com%252F%26a%3DContext%2BSummits&a=Context+Summits), der vorherrschende Veranstalter vonInvestment-Konferenzen für die Branche der alternativenVermögensverwaltung, verkündete heute, dass Peter Tarrant, ManagingDirector und Head of Business Development and Global CapitalIntroduction bei BTIG, der Hauptredner der Context Innovator Serieswährend der Context Summits Europe 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460761-1&h=2554476854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460761-1%26h%3D3413799827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcontextsummits.com%252Feurope%252F%26a%3DContext%2BSummits%2BEurope%2B2019&a=Context+Summits+Europe+2019) sein wird, die vom 12.bis 14. Mai in Monte Carlo stattfindet. Herr Tarrant wird zusammenmit Ron Biscardi, dem CEO der Muttergesellschaft der Context Summitsnamens Context Capital Partners, an einer Diskussion im Stil einesKamingesprächs teilnehmen. Dabei werden sie Chancen undHerausforderungen besprechen, denen sich Investoren und Manager inder Branche der alternativen Vermögensverwaltung gegenüber sehen.Als Managing Director und Head of Business Development and GlobalCapital Introduction bei BTIG verantwortet Herr Tarrant in dendiversen Abteilungen des Unternehmens die Bereiche Marketing undSales, einschließlich der Ermittlung potenzieller Kunden und derKultivierung neuer Geschäftschancen. Er wird sich im Rahmen derdiesjährigen Veranstaltungen, die im Grimaldi Forum und FairmontHotel in Monte Carlo stattfinden, an ein exklusives Publikum richten,das aus Family Offices, Institutional Allocators und AlternativeInvestment Managers besteht.Mit 25 Jahren Branchenerfahrung wird Herr Tarrant einzigartigeEinblicke in seine Karriere geben und dabei auf seinen Werdegangs vomPraktikanten im Weißen Haus zur Führungskraft bei BTIG zurückblicken.Er wird die Führungsfähigkeiten ansprechen, die er erwarb, währendsich BTIG von 2002 bis heute von einem Nischenunternehmen zu einemAnbieter breit gefächerter globaler Finanzdienstleistungen entwickelthat, der mehr als 600 Angestellte in sieben Ländern beschäftigt undumfassende Services in den Bereichen Prime Brokerage, sonstigeFinanzierungsdienstleistungen, Institutional Trading, Research-,Strategy- und Investment-Banking anbietet. Herr Tarrant wird zudemseine Ansichten zur Branche der alternativen Vermögensverwaltungdarlegen und wichtige Themen, wie das aktuelle Finanzierungsumfeld,das Beschaffen von Kapital als aufstrebender Manager, die Erfolge undFehlschläge beim Asset Raising, die Zunahme von Co-Investments inHedgefonds sowie weitere wichtige Themen und Trends, diskutieren."Peter ist ein branchenweit führender innovativer Denker underfolgreicher Unternehmer, der BTIG dabei unterstützte, sich voneinem kleinen Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der Brancheder alternativen Vermögensverwaltung zu entwickeln", so Ron Biscardi."Basierend auf seinem umfangreichen Fachwissen in den BereichenMarketing und Sales sind wir davon überzeugt, dass Peter unsereeuropäischen Teilnehmer auf dynamische und überzeugende Artbegeistern wird. Die Themen behandeln dabei aktuelleHerausforderungen, mit denen sich Manager und Allocator im heutigenvolatilen Umfeld auseinandersetzen müssen.""Das einzigartige Format der Context Summits mitVier-Augen-Investorengesprächen bringt Allocator und Fonds Manageraus ganz Europa zusammen, die an mehr als 1.200 zuvor organisiertenMeetings teilnehmen", so Kevin Garton, President der Context Summits."Für unser drittes Jahr als Gastgeber des Summit in Europa freuen wiruns sehr, den Teilnehmenden auch dieses Mal wieder eine exklusiveMöglichkeiten bieten zu können, von einigen der wichtigsten Größender Branche zu hören."Details zu den weiteren Veranstaltungen während der ContextSummits im Jahr 2019 folgen in Kürze. Nach Monte Carlo, werden dienächsten Context Summits West vom 2. Bis 4. Juni im Terranea Resortin Rancho Palos Verdes, Kalifornien und die Context Summits New Yorkvom 2. Bis 4. Oktober im Hilton Midtown stattfinden.Für weitere Informationen zu allen Rednern der Context SummitsEurope 2019, besuchen Sie bitte: https://contextsummits.com/europe/oder folgen Sie den Context Summits auf Twitter @ContextSummits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2460761-1&h=3755789573&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2460761-1%26h%3D1402835164%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fcontextsummits%26a%3D%2540ContextSummits&a=%40ContextSummits) und beteiligen Sie sich ander Diskussion.Informationen zu Context SummitsAls vorherrschender Veranstalter für die Branche der alternativenVermögensverwaltung konzentriert sich Context Summits darauf, dasKonferenzerlebnis durch ein innovatives Format und eine einzigartigeStruktur aufzuwerten, sodass die während der Veranstaltungengeknüpften Beziehungen unvergleichliche Ergebnisse erzielen. ContextSummits ist ein Pionier des Vier-Augen-Gespräch-Formats und nutztdiesen innovativen Ansatz, um wirkungsvolle und transparenteNetworking-Events zu veranstalten, die ein gehobenesKonferenzerlebnis für Manager, Allocator und Investoren bieten.Mithilfe dieser systematischen Herangehensweise zieht Context Summitseinen exklusiven Teilnehmerkreis an und sorgt für effizientere undproduktivere Meetings. Weitere Informationen finden Sie auf:www.contextsummits.com.Informationen zu Context Capital PartnersContext Capital Partners, LP ist eine Tochtergesellschaft derContext Summits und ein führendes Fachunternehmen für alternativeInvestments mit Hauptgeschäftssitz in Bala Cynwyd, PA. Mithilfedirekter und indirekter Partnerschaften bietet Context AccelerationCapital, Marketing, Distribution, Betriebs- undInfrastrukturunterstützung für hochrangige alternativeVermögensverwalter. Contexts Fokus liegt auf der Bereitstellunghervorragender Investitionslösungen für Institutional Investors undFamily Offices durch die Einführung und den Ausbau vonAnlageprodukten mit niedriger Korrelation, die einen deutlichenVorteil bieten. Weitere Informationen zu Context Capital Partnersfinden Sie auf: www.contextcp.com.Informationen zu BTIGBTIG ist eine global agierende Firma für Finanzdienstleistungen,die sich auf Institutional Trading, Investmentbanking, Recherchen unddie zugehörigen Broker-Services spezialisiert hat. Mit einemweitreichenden globalen Wirkungsfeld und mehr als 600 Beschäftigtenarbeitet die BTIG, LLC gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen in18 Städten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Australien.Die BTIG bietet Umsetzung, Expertise und Einblicke fürBeteiligungspapiere, Aktienderivate, ETFs sowie festverzinslicheAnlagen, Währungen und Rohstoffe (Futures, Rohstoffe, Fremdwährungen,Zinsraten, Kredit und Stamm- und wandelbare Wertpapiere). Die Kernkompetenzen der Firma liegen in den Bereichen globale Umsetzung, Portfolio, elektronischer und ausgelagerter Handel, Übergangsmanagement, Investmentbanking, Prime-Brokerage, Anlagevermittlung, Firmenzugang, Recherchen sowie Strategie, Provisionsmanagement und vielen weiteren. Für weitere Informationen zu BTIG besuchen Sie bitte www.btig.com.