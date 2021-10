ContextLogic Aktie: Das Unternehmen ernennt Vivian Liu zum Finanzchef!

ContextLogic Inc. (NASDAQ:WISH) hat Vivian Liu mit Wirkung zum 10. November 2021 zum Chief Financial Officer ernannt. Liu wird die globalen Finanzgeschäfte von Wish beaufsichtigen, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Controlling, Steuern, Treasury, Audit, Reporting und Investor Relations. Darüber hinaus wird Liu auch das Akquisitionsteam von Wish leiten und an den Gründer und CEO Piotr Szulczewski berichten.

