Contentstack kündigt 31,5 Millionen US-Dollar Serie-A-Finanzierung an, für personalisierte, digitale Multichannel-Erlebnisse

Unter der Leitung von Insight Partners entwickelt sichContentstack von einer zentralen Content Infrastruktur zu einerDigital Experience Plattform, zur beschleunigten digitalenTransformation von Unternehmen weltweitAmsterdam (ots/PRNewswire) - Contentstack (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600810-1&h=2845401415&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=Contentstack), ein Pionier in Headless Content Management Systemen(CMS) und moderner Digital Experience Plattform (DXP), kündigte heuteeine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 31,5 Millionen US-Dollar an -unter der Leitung von Insight Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600810-1&h=2093080008&u=https%3A%2F%2Fwww.insightpartners.com%2F&a=Insight+Partners) und in Zusammenarbeit mit den bestehendenInvestoren Illuminate Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600810-1&h=1132357211&u=http%3A%2F%2Fwww.illuminate.com%2F&a=Illuminate+Ventures) und GingerBread Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600810-1&h=3246913250&u=https%3A%2F%2Fgingerbreadcap.com%2F&a=GingerBread+Capital). Teddie Wardi, Managing Director bei Insight,tritt dem Vorstand von Contentstack bei. Die Finanzierung wird inMarketing und Vertrieb verwendet, um Contentstack's überlegenesProdukt in mehr Branchen und Regionen an den Markt zu bringen, sowiezum Ausbau des Partnernetzwerkes und der Community um Contentstack.Speziell in der DACH-Region werden hierzu weitere Channel-Partnergesucht.Die Finanzierung erfolgt während eines unglaublich erfolgreichenJahres für Contentstack: Die Vertriebszahlen sind in der erstenJahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um das Vierfache gestiegen.Durch dieses explosionsartige Wachstum befähigt Contentstack'sausgezeichnetes Headless CMS internationale Marken dazu, Milliardenvon Anfragen für digitale Inhalte und Kundenerfahrungenbranchenübergreifend zu bedienen - unter anderem im Online Handel,Entertainment, Finanzdienstleistungen, Industrie, Touristik undTechnologie. Über 40 Prozent des Contentstack Kundenstamms kommenheute schon aus Europa."Wir waren sofort von Contentstack beeindruckt - die Plattformkann eine Reihe von Branchenauszeichnungen vorweisen und wirdbesonders von bekannten Marken geschätzt, die auf hochgradigpersonalisierte Kundenerlebnisse setzen," sagt Teddie Wardi, ManagingDirector bei Insight Partners. "In Anbetracht dieses Produkterfolgesund der erfahrenen und bewährten Unternehmensführung sind wir unssicher, dass Contentstack ideal aufgestellt ist, um das explosiveWachstum innerhalb des DXP Marktes zum Unternehmensvorteil zu nutzen.Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem ContentstackTeam, um gemeinsam das Wachstum des Unternehmens und die Annahme derPlattform international voranzutreiben."Contentstack tritt als Vorreiter mit einer API-First EnterpriseSaaS Plattform am Schnittpunkt von Content Management und DigitalExperience auf. Mit seinem branchenweit ersten Headless CMS verwischtContentstack die Grenzen zwischen Business Units, da Business (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600810-1&h=889150986&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2Fbusiness-cms%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=Business) und IT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2600810-1&h=835651724&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2Fdevelopers-cms%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=IT) damit einfach zusammenarbeiten können.Contentstack hat sich im Enterprise-Bereich als solide Lösung bewährtund wurde bewusst mit Blick auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit undSicherheit konstruiert. Die Lösung verfügt über das leistungsfähigsteIntegrations-Framework am Markt und unterstützt eine breite Palettean Inhalten und Vertriebskanälen."Das Herz einer jeden erfolgreichen Kundenerfahrung ist Content",erklärt Jim Lundy, Gründer und CEO von Aragon Research. "Kundeninteragieren mit Marken heutzutage über verschiedene Kanäle underwarten personalisierte Erlebnisse. Um dieser Nachfrage gerecht zuwerden, brauchen Unternehmen moderne Plattformen, die sich nahtlos imgesamten MarTech Stack integrieren und bessere Zusammenarbeitzwischen IT und Business Teams fördern. Contentstack hat dieseVeränderung als einer der Ersten bemerkt und am schnellsten daraufreagiert. Mit der Plattform können Unternehmen jetzt signifikanteRenditen aus ihren Investitionen in digitale Inhalte und Erlebnisseeinfahren."Contentstack ist das dritte Gemeinschaftsprojekt von Neha Sampat,Nishant Patel und Matthew Baier. Dieses Team hat bereits dieprämierte Built.io Plattform und die dazugehörige Marke entwickelt,die vom deutschen Digital Transformation Powerhouse Software AG imJahr 2018 übernommen wurde. Dank der neuen Finanzierung wirdContentstack sein Team mit den besten Talenten ausbauen und weiterweltweit expandieren."Durch die Adressierung der Marktnachfrage nach moderner ContentInfrastruktur kam Contentstack schnell in eine Führungsposition fürdigitale Content Erlebnisse - und 2019 war das bislang erfolgreichsteJahr für uns", so Neha Sampat, Gründer und CEO bei Contentstack. "Mitder Unterstützung von Insight werden wir die leistungsfähigstenMultichannel Digital Experiences an kundenorientierte globale Markenliefern."Folgen Sie uns onlineBlog: https://www.contentstack.com/blogLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/contentstackTwitter: https://twitter.com/ContentstackPressekontakt:Ina SchindlerPR- und MarketingkommunikationTel: 08083-9083055Mobil: 0172-866 0673ina@pr-schindler.deÜber ContentstackIn Contentstack findet sich das Beste aus Content Management System(CMS) und Digital Experience Platform (DXP) Technologie. Die Lösungermöglicht Unternehmen, Inhalte über alle digitalen Kanäle hinweg zuverwalten und einzigartige digitale Erlebnisse zu schaffen. AlsVorreiter in der Headless CMS Sparte, bietet Contentstack eineBest-in-Class Content Experience Platform (CXP) durch die Verbindungvon Content Infrastruktur mit marktführender Integrationsfähigkeit an.Contentstack ist bekannt für die höchste Kundenzufriedenheit in derBranche und wurde als führender Innovator in der Kategorie DynamicExperience Management ausgezeichnet. Die Contentstack Plattform wurdevon Grund auf für umfangreiche, komplexe und geschäftskritischeBereitstellungen entwickelt. Es ist das bevorzugte API-First-CMS fürSAP-Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter unterwww.contentstack.comÜber Insight PartnersInsight Venture Partners ist ein global agierendes Venture-Capital-und Private-Equity-Unternehmen, das in zukunftsorientierte,wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert. Dasverwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf über 20 MilliardenUS-Dollar und das Portfolio beinhaltet seit der Gründung 1995 über 300Unternehmen weltweit. Insight Venture Partners begleitet aktiv dieUnternehmen des eigenen Portfolios und hat sich zur Aufgabe gemacht,den Erfolg mithilfe von praxisnaher Expertise langfristig zu fördern.Dabei wird ein Kerngedanke verfolgt: Wachstum ist gleichbedeutend mitChancen. Weitere Informationen unter www.insightpartners.com oder überTwitter @insightpartners