Content-Partnerschaft für das ICE Portal: Deutsche Bahn holt Blinkist an Bord (FOTO)

Berlin (ots) -- Ab sofort können Fahrgäste im ICE mit dem ICE Portal aufausgewählte Titel von Blinkist zugreifen.- Blinkist bringt Kernaussagen der beliebtesten Sachbücher aufSmartphone & Computer in nur etwa 15 Minuten pro Buch.- 15 speziell für ICE-Fahrgäste ausgewählte Audiotitel ergänzendas Content-Portfolio jeden Monat.Blinkist und die Deutsche Bahn geben heute ihreContent-Partnerschaft für das ICE Portal bekannt. Blinkist verwandeltdie Kernaussagen von Sachbüchern in einprägsame Kurztexte und ergänztdas Portfolio im ICE Portal ab September monatlich um 15 ausgewählteAudiotitel.Einzigartige Inhalte ohne RegistrierungMit Blinkist stellt die Deutsche Bahn (DB) ihren ICE Fahrgästeninhaltliche Unikate zur Verfügung, die auf keiner anderen Plattform,außer Blinkist selbst, verfügbar sind. Die 15-minütigen Audiotitelwerden im ICE Portal, dem Informations- und Entertainmentportal derDB, bereitgestellt und können sowohl über Smartphone, Tablet als auchLaptop abgerufen werden. So wie auch die Nutzung des ICE Portalskostenfrei ist, so können auch die Blinkist-Titel kostenfrei und ohneMitgliedschaft angehört werden. Einfach im ICE mit dem WLAN WIFIonICEverbinden und im Browser ICEportal.de eingeben. Darüber hinaus wirdNutzern des ICE Portals ein Rabatt auf das erste Jahr BlinkistPremium gewährt. Das Abonnement für kostenlosen Zugang zu den mehrals 2.500 Titeln und weiteren Funktionen kostet sonst 79,99 Euro proJahr.Michael Peterson, Vorstand Marketing der DB Fernverkehr, freutsich über die Partnerschaft: "Die informativen und unterhaltsamenKurztitel von Blinkist machen unser ICE Portal noch attraktiver. Fürunsere Fahrgäste sind die 15-minütigen Inhalte von Blinkist eineperfekte inhaltliche Ergänzung im ICE Portal."Mix aus populären Bestsellern und angesagten NeuerscheinungenUm auch Pendlern und Vielfahrern inhaltliche Abwechslung zubieten, werden alle vier Wochen 15 neue Titel bereitgestellt. Diespeziell für Kunden der DB kuratierte Liste enthält jeden Monat eineMischung aus beliebten Ratgebern, Business- undKommunikationsklassikern und viel besprochenen Sachbüchern zuPopulärwissenschaft, Psychologie und zahlreichen weiteren Kategorien.Im Monat September werden Kurzversionen unter anderem zu folgendenErfolgsbüchern bereitgestellt: "Feuer und Zorn" von Michael Wolf,"Die 4-Stunden-Woche" von Tim Ferriss und Daniel Kahnemans'"Schnelles Denken, langsames Denken"."Schon heute nutzen viele unserer Kunden Blinkist beim täglichenPendeln, und wir sind überzeugt davon, dass unsere Sachbuch-Inhalteauch für längere Reisen eine perfekte Ergänzung zum Angebot derDeutschen Bahn darstellen", sagt Holger Seim, CEO von Blinkist, underklärt weiter: "Kooperationen sind für uns von großer Wichtigkeit,um Blinkist als führende Marke für lebenslanges Lernen zu etablieren.Wir freuen uns, mit der Deutschen Bahn einen starken Partner gefundenzu haben."Über BlinkistBlinkist verwandelt die großen Ideen der besten Sachbücher ineinprägsame Kurztexte. Die Inhalte der über 2.500 Titel starkenBibliothek reichen von Sachbuch-Klassikern, über populäre Ratgeber,bis hin zu diskutierten Neuerscheinungen. Basierend aufwissenschaftlichen Erkenntnissen wird jeder Titel von speziellgeschulten Autoren aufbereitet und dem Nutzer als Kurztext undAudiotitel zur Verfügung gestellt. Das Berliner Unternehmen um HolgerSeim, Niklas Jansen und Tobias Balling wurde 2013 gegründet undbeschäftigt aktuell über 100 Mitarbeiter. Mit dem kostenlosen"Blinkist Basic" erhält der Nutzer täglich einen von derBlinkist-Redaktion ausgewählten Titel. Der unbegrenzte Zugriff"Blinkist Premium" auf über 2.500 Sachbuch-Bestseller im Kurzformatkostet monatlich 12,99EUR oder 79,99EUR im Jahresabo.ICE Portal - einfacher und kostenfreier ZugangAlle Reisenden im ICE können das Informations- undEntertainmentportal unabhängig von ihrem mobilen Datenempfangkostenfrei nutzen. Dafür wird das jeweilige Endgerät mit dem Zug-WLAN"WifionICE" verbunden und der Link "ICEportal.de" im Browsergeöffnet. Im ICE Portal finden sich nützliche Informationen zur Reiseund spannende Inhalte für den Zeitvertreib. Ob Filme, Zeitungen,Spiele, Hörbücher, Städte- und Reisemagazine, Literatur-News,kindgerechte Seiten oder Bahnservices wie das gastronomische Angebotim ICE - all das steht unentgeltlich und exklusiv im ICE zurVerfügung.Pressekontakt:Nora VoßBlinkistSonnenallee 22312059 Berlinnora@blinkist.com0151 22833988Original-Content von: Blinkist, übermittelt durch news aktuell