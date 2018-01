Content Marketing / IFAT und Messe München lancieren Multimedia- Reportage zum Thema Wasser

München (ots) - Der Durst der Welt: Mit einer integriertenContent-Marketing-Kampagne wagt die Messe München den großenAufschlag in Sachen Umweltbewusstsein: Mit einerMultimedia-Reportage, die in einer Vielzahl von Kanälen stattfindet,macht das Unternehmen auf unseren Umgang mit der kostbaren RessourceWasser aufmerksam und zeigt Innovationen von Unternehmen aus allerWelt, die dafür sorgen sollen, dass sauberes Wasser in ausreichenderMenge für Jedermann verfügbar ist.Hintergrund der Kampagne ist die hauseigene Messe IFAT, dieWeltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaftmit insgesamt sechs Austragungsorten weltweit, darunter China, Indienund Südafrika. Im Kern des Content-Angebots steht eine umfassendeReportage, die in spezifisch aufbereiteter Form jeweils alsTitelthema der zweiten Ausgabe des Messe München Magazins und alssogenannte Longform, also als Rich-Media-Webartikel erscheint. FürKonzeption und Umsetzung beider Formate zeichnet das Münchener Bürovon TERRITORY Content to Results verantwortlich."Wasser ist allgegenwärtig und trotzdem einer der wertvollstenRohstoffe der Welt", so Dr. Holger Feist, Chief Strategy Officer undInterimsleiter des Zentralbereichs Marketing und Kommunikation derMesse München. "Wir wollen mit unserem Themenspezial die großenZusammenhänge hinter der Ressource zeigen: Wie wir Wasser verwenden,aber auch verschwenden. Und wie internationale Unternehmen dazubeitragen, unsere Wasserversorgung zukunftssicher zu machen.""Mit dem umfassenden Themen-Spezial beweist die Messe Münchennicht nur ein sicheres Gespür dafür, die großen Fragen unsererGesellschaft thematisch zu besetzen, sondern auch den Mut, in derHerangehensweise neue Wege zu gehen", so Aleksandra Solda-Zaccaro,Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin des Münchener Büros beiTERRITORY Content to Results. "Wir sind stolz darauf, dieses Projektgemeinsam umgesetzt zu haben - und wir stehen mit der Longform jaerst am Anfang!"Der Clou: Gemeinsam mit der IFAT geht auch die Microsite, auf derdie Web-Fassung der Reportage stattfindet, auf Wanderschaft. Schonjetzt ist die Seite auf Deutsch und Englisch verfügbar. Abgestimmtauf den Messekalender wird sich die Seite im Lauf der Jahre außerdemimmer wieder verändern. So sind etwa lokalisierte Varianten miteigenem Meldungsbetrieb und regionalen Aspketen des Themas Wasser inVorbereitung.Microsite: http://messe-muenchen.de/magazin/wasserMM Messe München Magazin Online: http://messe-muenchen.de/magazinMM Messe München Magazin (PDF): http://ots.de/6l8XWMesse MünchenDie Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen fürInvestitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer derweltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM -Internationales Congress Center München, im MOC VeranstaltungscenterMünchen sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihrenTochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen inChina, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria,Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk vonBeteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerikasowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist dieMesse München weltweit präsent.MM Messe München MagazinUnter dem Unternehmenscredo "Connecting Global Competence" hat dieMesse München 2017 eine integrierte Content-Offensive gestartet. Zurneuen Markenkommunikation gehören digitale Inhalte, ein Kundenmagazinund der Geschäftsbericht. Die Printausgabe von "MM Messe MünchenMagazin" erscheint zweimal pro Jahr in deutscher und englischerSprache und wird weltweit an Top-Kunden verschickt. Für Konzeption,Kreation, Umsetzung und redaktionelle Betreuung zeichnet TERRITORYverantwortlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Florian SeverinManaging Editor DigitalBüro Münchenseverin.florian@territory.deTELEFON +49 (0) 89 | 54 34 96 21 -26Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell