Content-Kooperation: Burda und Interhyp suchen Deutschlands schönstes Zuhause 2017 / Zehn Immobilienprojekte in Qualifikationsrunde / Crossmediale Content-Kampagne

München (ots) - Eine renovierte Sägemühle mit Oldtimerwerkstatt,ein umgebauter Wasserturm an der hessisch-thüringischen Grenze oderein Mehrgenerationenhaus in Kitzingen: Wie unterschiedlichrealisierte Wohnträume aussehen können, ist ab sofort auf derWebseite www.zuhause.focus.de zu sehen. Die Kampagne, für die sichImmobilieneigentümer seit Mitte Juni bewerben konnten, ist eineContent-Kooperation von Burda und Interhyp, Deutschlands größtemVermittler privater Baufinanzierungen.Auf der Landingpage können Mediennutzer abstimmen, welches für siedas schönste Wohnprojekt 2017 ist. Insgesamt haben sich zehnImmobilienbesitzer mit ihren Häusern und Wohnträumen qualifiziert.Gespielt wird die Content-Marketing-Kampagne crossmedial überFacebook, YouTube sowie Online und Print."Die Kommunikationsmaßnahme zahlt perfekt auf unsere Marke ein.Wir zeigen, dass bei Immobilienvorhaben der Mensch mit seinenindividuellen Wohnwünschen im Fokus steht, was seit jeher auch unserLogo transportiert. Gleichzeitig wird durch die Finalisten deutlich:Viele Immobilienträume können Realität werden - mit der richtigenFinanzierung", sagt Christian Kraus, Leiter Kommunikation und Markebei der Interhyp Gruppe. Neben außergewöhnlichen Objekten haben eszudem alltägliche Immobilienbesitzer in die Qualifikationsrundegeschafft wie ein Paar, das besonders stolz auf seine Terrasse istoder eine alleinerziehende Mutter, die sich zusammen mit ihrem Sohneinen kleinen Immobilientraum erfüllt hat.Medienpartner Burda bewegt sich mit der Marke Focus Online imRahmen der Kampagne gleichfalls auf gewohntem Terrain. "Focus Onlineverfügt über eine hohe Immobilienkompetenz und eignet sich somitideal für die Kampagne" sagt Kolja Kleist, Director Customer & BrandManagement. Die zehn qualifizierten Traumimmobilien wurden von demPartnerstudio der BurdaForward umgesetzt und werden redaktionell inText, Bild und Bewegtbild vorgestellt und präsentiert. "Die Kampagnelebt vom Storytelling und dem Identifikationspotenzial mit denProtagonisten. Ausschlaggebend für die Qualifikation war vor allemdie Geschichte der Immobilienbesitzer, wie sie ihren Immobilientraumgefunden und verwirklicht haben", sagt Kolja Kleist von BurdaForward."Interhyp beweist, dass hinter Baufinanzierung mehr steckt als nurdie reine Investition: Lebendige und emotionale Geschichten vonMenschen, die ihren persönlichen Traum verwirklicht haben -realisiert mit den starken Marken FOCUS Online und Interhyp", erklärtCarsten Paul, Burda Community Network (BCN).Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit leistungsfähigenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Über Advertising bei BurdaForward:BurdaForward Advertising ist der Digitalvermarkter des digitalenPublishing-Hauses BurdaForward (u.a. CHIP, FOCUS Online, HuffingtonPost). Neben den eigenen Marken zählt der Vermarkter auch digitalePremiummarken wie XING, TV Spielfilm, Playboy und Fit For Fun zuseinem Netzwerk und erreicht damit mehr als 35 Millionen Unique User(AGOF digital facts 2017-01), also über 60 Prozent der Internetnutzerin Deutschland. Neben innovativen Display- und Videointegrationensetzt die Burda-Tochter vor allem Native Advertising Kampagnen fürKunden und Media-Agenturen um. Dabei verfolgt der Burda-Vermarkterseine eigene "Goodvertising"-Strategie, mit der das UnternehmenDisplay-Werbung sowie Native Advertising kontinuierlichnutzerfreundlicher, personalisierter und effektiver für Werbekundengestaltet.Über BCN (Burda Community Network)Als Burdas multimedialer Vermarktungsspezialist verbindet BCN dieMarkenwelten von Unternehmen und anderen Organisationen sowie denThemenwelten von Hubert Burda Media. Mit seinem nationalenVermarktungsportfolio erzielt BCN einen Anteil am Werbemarkt von 15Prozent und einen Umsatz von 570 Millionen Euro (Quelle: NielsenMedia Research 2016). Damit ist BCN führend unter den europäischenMedienvermarktern. International ist das Unternehmen in 20 Ländernmit eigenen Büros oder Repräsentanten vertreten.