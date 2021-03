KAIRO (dpa-AFX) - Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden.



Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchape Shipping am frühen Montagmorgen mit./cir/DP/stk