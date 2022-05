Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -51 % der Spediteure, Händler und Spediteure erwarten in der kommenden Hochsaison ein größeres Chaos als im Jahr 2021. Dies ergab eine kürzlich veröffentlichte Umfrage von Container xChange (https://container-xchange.com/), einem Anbieter von Marktplätzen und technologischer Infrastruktur für Containerlogistikunternehmen.Die jüngste Container xChange-Umfrage mit dem Titel „xChange Industry Pulse Survey" ergab, dass der diesjährige Frachtanstieg in der Hochsaison im Sommer schlimmer sein wird als die Störungen in der Hochsaison 2021.26 % sagten voraus, dass die diesjährige Hochsaison weniger chaotisch sein wird als 2021, während 22 % davon ausgingen, dass das Ausmaß des „Chaos" gleich bleiben wird.In Bezug auf die Beschaffungsstrategie für Container im Jahr 2022 gaben 56 % der Unternehmen im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie an, dass sie „Netzwerke ausbauen", 38 % gaben an, dass sie „langfristige Verträge" abgeschlossen haben und 25 % gaben an, dass sie eine „Mehrfachausschreibungsstrategie" verfolgen (Abbildung 1).37,5 % gaben an, dass sie sicherstellen, dass ihre Kunden im Jahr 2022 genügend Vorräte erhalten, indem sie „frühzeitig" liefern. 25 % nutzten „alternative Versandwege" und 18,8 % schlossen langfristige Slot-Vereinbarungen mit Spediteuren ab.Überraschenderweise gaben 62,5 % an, dass sie sich immer noch auf den Spotmarkt verlassen oder nichts Spezielles tun, um sicherzustellen, dass die Sendungen die Kunden erreichen.Covid Lockdown in China belasten den Handel stark58 % der Befragten gaben außerdem an, dass der Lockdown durch Covid in China dazu geführt hat, dass es „schwierig ist, so viele Produkte wie geplant zu produzieren/zu verschicken", was darauf hindeutet, dass sich Ladungsrückstände und eine unbefriedigte Nachfrage aufbauen, da Chinas Null-Covid-Strategie die Exporte nach Europa und in die USA begrenzt.Amanda Mallia, Head of Sales and Purchasing, Oceanbox Containers Ltd. mit Sitz in Italien, einer der xChange-Kunden und Teilnehmerin an dieser Umfrage, erklärte: „Wir können nur schwer vorhersagen, wohin wir unsere Container schicken sollen und ob wir überhaupt Gewinn machen werden, da die Reedereien höhere Gebühren für SOC-Container verlangen."Da China derzeit abgeriegelt und somit stark überlastet ist und die Nachfrage nach Leercontainern in der Hochsaison aufgrund der Verlagerung der Urlaubsausgaben auf Dienstleistungen und nicht auf Konsumgüter zurückgeht, sind wir uns nicht sicher, ob es klug ist, die Leercontainer nach China zurückzuschicken.„Es ist schwieriger als sonst, genau vorherzusagen, was in der diesjährigen Hochsaison passieren wird, weil es so viele widersprüchliche Anzeichen und unbestimmbare Faktoren gibt", sagt Christian Roeloffs, Mitbegründer und CEO von Container xChange.„Was das Frachtangebot anbelangt, so haben wir festgestellt, dass die chinesischen Lockdowns durch Covid-19 die Verfügbarkeit von Fracht für den Export in wichtige Märkte in Europa und Nordamerika beeinträchtigt haben. Eine große Frage ist, ob China seine Null-Covid-19-Politik opfern wird, um den Handel und seine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.Wenn dies der Fall ist, deutet alles darauf hin, dass es zu einem erheblichen Anstieg kommen wird, da die rückständigen Exporte verschifft werden. Wenn die Lockdownvorschriften bald gelockert werden und die Lkw-Fahrer ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen, werden diese Rückstände zur gleichen Zeit eintreffen wie die Aufträge aus der Hochsaison, was in den Häfen in Europa und den USA, in denen es bereits zu zahlreichen Engpässen kommt, zu erheblichen Blockaden in der Lieferkette führen könnte.Bislang gibt es jedoch nur wenige Anzeichen dafür, dass Präsident Xi bereit ist, in der Gesundheitspolitik Kompromisse einzugehen, um den Handel zu fördern. Es könnte sogar sein, dass es für ihn politisch nicht zweckmäßig ist, dies zu tun, da der Nationalkongress der Kommunistischen Partei noch in diesem Jahr stattfinden soll, auf dem er für eine dritte Amtszeit bestätigt werden soll."Das Rätsel der ContainernachfrageDie andere Seite dieser Medaille ist natürlich die Nachfrage. Ob BIP-Prognosen, Einkaufsmanagerindizes (PMI), steigende Inflation oder Verbrauchervertrauen - zahlreiche Indikatoren deuten darauf hin, dass die Nachfrage zurückgehen könnte. Dies könnte also dazu beitragen, einen plötzlichen Ansturm von Waren aus China auszugleichen, insbesondere wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Verbraucher mehr für Dienstleistungen als für Produkte ausgeben.Neben den anhaltenden Lockdowns in China nannten die Befragten auch die Verfügbarkeit von Containern, volle Depots, Inflation, die Russland/Ukraine-Krise und steigende Preise als größte Herausforderungen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.container-xchange.com/Informationen zu Container xChangeContainer xChange ist ein Technologieunternehmen, das eine Containerhandels- und -vermietungsplattform, eine Zahlungsinfrastruktur und effiziente Betriebssysteme für Containerlogistikunternehmen weltweit anbietet. xChange deckt den gesamten Transaktionsprozess von Schiffscontainern ab, von der Suche nach neuen Partnern bis hin zur Verfolgung von Containern und der Verwaltung von Zahlungen, und macht die Nutzung von Drittanbieter-Equipment so einfach wie die Buchung eines Hotels. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Logistik des globalen Handels zu vereinfachen.Als eines der zehn weltweit führenden Logistiktechnologieunternehmen ist xChange dabei, Tausende von Prozessen, die mit dem globalen Transport von Containern zu tun haben, grundlegend zu verändern. Mehr als 1000 Containerlogistikunternehmen, darunter Kühne+Nagel, Seaco oder Sarjak, vertrauen auf xChange und nutzen unsere neutrale Online-Plattform, um Reibungsverluste zu beseitigen und wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen.http://container-xchange.com/Pressekontakt:Ritika KapoorSenior PR Communication Managerrka@container-xchange.comFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1827608/Container_xChange_Survey.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1749767/xChange_Logo.jpgPressekontakt:+91-98873 89982Original-Content von: Container xChange, übermittelt durch news aktuell