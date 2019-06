- Ein Experten-Treffen in Berlin; Ziel: Auseinandersetzung mit denbrennenden Themen und Suche nach Lösungen für die dringendstenNachhaltigkeitsprobleme in der Konsumgüterindustrie von heute.- Melden Sie sich jetzt an! Reduzierte Eintrittspreise bis 31.Juli!Paris (ots/PRNewswire) - Das Consumer Goods Forum (CGF) hält vom24. bis 25. Oktober seinen jährlichen Sustainable Retail Summit (https://www.theconsumergoodsforum.com/events/sustainable-retail-summit/)(SRS) in Berlin, Deutschland, ab. Dieses Jahr findet die zweitägigeVeranstaltung zum vierten Mal statt. Sie versammelt Experten undAkteure aus der Verbrauchsgüterindustrie zu einem Austausch überErfahrungen und die besten Verfahrensweisen im Umgang mit den größtenHerausforderungen, denen sich die Konsumgüterindustrie gegenwärtiggegenübersieht. Die Delegierten können sich auf eineAuseinandersetzung mit brennenden Fragen freuen. Themen sind z. B."Fakten und Fiktion" oder "Unbequeme Wahrheiten & Lösungen"; siewerden ein genaues Bild der Konsumgüterindustrie von heute geben undLösungen zur Überwindung der größten Hürden vorschlagen.In einer Zeit, in der die Nachfrage für nachhaltigere undgesündere Produkte immer stärker in den Vordergrund rückt, bietet derSRS Gelegenheit, Diskussionen über die wesentlichen Fragen in derVerbrauchsgüterindustrie zu führen und an den entsprechenden Lösungenzu arbeiten. Die brennenden Themen, z. B. Plastik,Nahrungsmittelverschwendung, Zwangsarbeit und gesündere Lebensweisensind auf dem Tisch; der SRS umfasst alle Themenbereiche derNachhaltigkeit und bietet Informationen über die weltweiteZusammenarbeit in diesem Bereich, um Lösungen zu finden und positiveVeränderungen umzusetzen.Peter Freedman, Geschäftsführer, The Consumer Goods Forum,erklärt: "Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt des CGF, und derSustainable Retail Summit ist das perfekte Beispiel für denEinzelhandel und die Unternehmen der Verbrauchsgüterindustrie, um dieZusammenarbeit zu fördern und den positiven Wandel in diesem Bereichvoranzutreiben. Der SRS bietet Führungspersönlichkeiten Raum, sichüber inspirierende Erfahrungen und die besten Verfahrenauszutauschen, mit denen die brennenden Fragen zum Thema Gesundheitund Nachhaltigkeit gelöst werden können.Bei den vorausgegangenen Treffen fanden sich jedes Jahr fast 300Delegierte aus 25 Ländern ein, um sich zu informieren, Netzwerke fürKommunikation zu nutzen und nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten zufördern. Der Journalist der BBC, Tom Heap, übernimmt auch dieses Jahrwieder die Moderation der Veranstaltung. Er gibt den Kontext undstellt die unbequemen Fragen; eine Gruppe bekannter Rednerpräsentiert echte Fallstudien und bietet einen Erfahrungsaustausch imRahmen von interaktiven Seminaren und Fachsitzungen.Der SRS hat sich zu einer Veranstaltung entwickelt, die nicht mehrwegzudenken ist; hier kommen - in einem Dialog zwischen Mitgliedernund Nichtmitgliedern des CGF - alle Bereiche der nachhaltigenGeschäftsentwicklung zur Sprache. Anmeldungen werden dieses Jahr imHotel Hilton in Berlin entgegengenommen und können bereits jetzt undbis zum 31. Juli erfolgen. Melden Sie sich heute an! (https://www.theconsumergoodsforum.com/events/sustainable-retail-summit/register/)Nutzen Sie die Gelegenheit für Gespräch und Austausch mit denInitiatoren des Wandels für eine nachhaltige, gesündere Zukunft.#2019SRSÜber das Consumer Goods ForumDas Consumer Goods Forum ("CGF") ist ein weltweites,gleichberechtigtes Netzwerk der Konsumgüterindustrie, dessenMitglieder sich die gemeinsame, weltweite Entwicklung von Praktikenund Standards als Anhaltspunkt für die weltweiteVerbrauchsgüterindustrie zum Ziel gesetzt haben. Es versammelt dieGeneraldirektoren und das obere Management von ca. 400Einzelhändlern, Herstellern, Dienstleistungsunternehmen und sonstigeAkteure aus 70 Ländern und reflektiert die Vielfalt derVerbrauchsgüterindustrie unter Berücksichtigung der geografischenLage, der Größe, der Produktkategorien und des Formats. DieMitglieder des Forums verzeichnen einen gemeinsamen Umsatz von 3,5Billionen Euro und beschäftigen fast 10 Millionen Menschen direkt undweitere 90 Millionen in verwandten Jobs entlang derWertschöpfungskette. Das Forum wird durch einen Vorstand verwaltet,der mehr als 50 Generaldirektoren aus Unternehmen in der Herstellungund aus dem Einzelhandel umfassen. Weitere Informationen erhalten Sieunter: www.theconsumergoodsforum.com.Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpgOriginal-Content von: The Consumer Goods Forum, übermittelt durch news aktuell