Consultingkonjunktur zum Jahresende 2019 wieder im Aufwind

Bonn (ots) - Das Geschäftsklima hat sich in der Consultingbranche zum Jahresende2019 wieder verbessert. In den ersten drei Quartalen des Vorjahres war der Indexjeweils gesunken. Dies ergibt sich aus den nun vorliegenden Ergebnissen derGeschäftsklima-Befragung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU)für das 4. Quartal 2019. Der jetzige Indexanstieg um 3,8 Punkte entspricht demhöchsten Anstieg des BDU-Stimmungsbarometers in den vergangenen drei Jahren.Dabei legte der Index der Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monatestärker zu als der Index der aktuellen Geschäftslage. BDU-Präsident RalfStrehlau: "Die erste kleine Konjunkturdelle nach zehn Jahren von Anfang bisHerbst 2019 hat schnell ein Ende gefunden. Die Unternehmensberatungen gehenoptimistisch ins neue Jahr 2020. Besonders die mittelgroßen Marktteilnehmererwarten im ersten Halbjahr 2020 gute Rahmenbedingungen für weiteresUnternehmenswachstum."In sechs von sieben untersuchten Beratungsfeldern hat sich die Stimmungverbessert. Mit der aktuellen Situation sind besonders die Sanierungs- sowieStrategieberater zufrieden, wobei das Geschäftsklima bei denRestrukturierungsexperten im Vergleich zum 3. Quartal um 4 Punkte zurückgegangenist. Die Geschäftsaussichten in den kommenden sechs Monaten werden besonders vonden Outplacementberatern sehr positiv eingeschätzt. 55 Prozent erwarten einegünstigere Entwicklung. Die erkennbare Flaute bei den Personalberaten aus denersten drei Quartalen 2019 scheint ebenfalls vorbei zu sein. Bei denGeschäftsaussichten überwiegen nun wieder die Optimisten.Die aktuelle Geschäftssituation bewerten die Consultingfirmen mit einem Umsatzzwischen 1 Million und 10 Millionen Euro besonders positiv. DieGeschäftsprognosen fallen hingegen bei den Unternehmensberatungen in der"Größenklasse 10 bis 50 Millionen Euro" am Besten aus. Hierfällt der Anteil derOptimisten doppelt so hoch aus wie der Anteil der Pessimisten."Download Kurzfassung des Geschäftsklimas:https://www.bdu.de/mediathek/publikationen/marktstudien/Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.Klaus Reiners // PressesprecherJoseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-22 klaus.reiners@bdu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9562/4493844OTS: BDU Bundesverband Deutscher UnternehmensberaterOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell