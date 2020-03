Consultingbranche: Nachfrage-Potenzial weiterhin groß - Mögliche Umsatzeinbußen 2020 durch den Coronavirus noch nicht quantifizierbar

Bonn (ots) -- Branchenstudie: Gesamtumsatz der Consultingbranche im Jahr 2019um 5,7 Prozent auf 35,7 Milliarden Euro gestiegen- Blitzumfrage: 72 % der Unternehmensberatungen wollen zurzeitihre Umsatzprognose für das Jahr 2020 trotz derCorona-Auswirkungen noch nicht korrigieren, aber 27 Prozent derMarktteilnehmer befürchten einen Umsatzrückgang.Trotz der bereits spürbaren Auswirkungen der Coronavirus-Ausbreitung auf dieWirtschaft halten 72 Prozent der Unternehmensberatungen an ihrer ursprünglichenUmsatzprognose für das Jahr 2020 noch fest. Gut ein Viertel der Marktteilnehmererwartet schon jetzt einen Umsatzrückgang. Das hat eine Blitzumfrage in derConsultingbranche ergeben, deren Ergebnisse der Bundesverband DeutscherUnternehmensberater (BDU) heute bei einer telefonischen Pressekonferenzvorgestellt hat. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sichder Einfluss des Coronavirus auf den Umsatz unserer Gesamtbranche noch nichtquantifizieren. Wir gehen aber davon aus, dass die Consulting-Nachfrage aufgrundvielfältiger Kundenherausforderungen stabil bleiben wird. Beratungsthemen, wiezum Beispiel Supply Chain Management oder Sanierungsberatung, werden eineSonderkonjunktur erleben." In der Branchenstudie 2020, die der BDU zeitgleichheute präsentiert hat, liegt die Umsatzprognose für das laufende Jahr bei einemPlus von 5,8 Prozent. Die hierfür zugrundeliegende Marktbefragung hatte der BDUallerdings vor dem Corona-Ausbruch durchgeführt.Laut BDU-Blitzumfrage sehen weiterhin 80 Prozent der Consultingfirmen nur wenigeoder gar keine Auswirkungen auf die Arbeit im eigenen Office. Vielfach werdenHomeoffice-Regelungen oder der Einsatz von Videokonferenzen nochmalsausgeweitet. Knapp 70 % nehmen kaum aktuelle Auswirkungen auf neue oder bereitsvereinbarte Kundenprojekte wahr, beispielsweise indem Aufträge gestrichen oderverschoben werden.Allerdings sehen sich parallel immerhin 16 Prozent derMarktteilnehmer aufgrund der Corona-Ausbreitung stark bis sehr stark betroffen.Und: Zwei von zehn Unternehmensberatungen melden, dass sie in der Projektarbeitaktuell bereits stärker beeinträchtigt sind.Beratung bei Nachhaltigkeitsthemen für die Kunden immer wichtigerDer Umsatz der Consultingbranche ist gemäß der Branchenstudie "Facts & Figureszum Beratermarkt 2020" im Jahr 2019 um 5,7 Prozent auf insgesamt 35,7 MilliardenEuro (2018: 33,8 Mrd. Euro) gestiegen. Besonders das vierte Quartal 2019 hattezu einem zufriedenstellenden Branchenergebnis beigetragen. Zuvor war derBDU-Geschäftsklimaindex Consulting 2019 in den ersten drei aufeinanderfolgendenQuartalen zurückgegangen, Ausdruck einer zurückhaltenderen Stimmung vonJahresbeginn bis zum Herbst in der Branche.Wie bereits 2018 wurde das Beratungsthema IT Datenschutz & Sicherheit bei denKunden im Geschäftsjahr 2019 am stärksten nachgefragt (+ 7,2 Prozent). Auchhinsichtlich Marketing- und Vertriebsstrategien (+ 7,0 Prozent) sowie BusinessDevelopment & Innovation suchten die Unternehmen und Organisationen vermehrt dieUnterstützung durch die Consultingfirmen. Nachhaltigkeitsthemen standenebenfalls ganz oben auf deren Agenda (+ 6,6 %).Die stärkste Nachfrage verzeichneten die Unternehmensberatungen im Jahr 2019 vonKunden der Professional Services (+ 6,8 %), dem Handel (+ 6,7 %) sowie derVersicherungsbranche (+ 6,5 %). Impulse für die Geschäftsentwicklung kamenweiterhin aus dem Maschinenbau (+ 6,1 %) und der Konsumgüterindustrie. Beides sind Branchen mit traditionell hoher Kundennachfrage nach Beratungsleistungen. Die für die Consultants wichtigen Branchen Fahrzeugbau (+ 4,9 %) sowie Kreditinstitute (+ 4,9 %) lagen 2019 unterhalb des Marktwachstums. Kennzahlen und Studienmethodik: 2019 arbeiteten in Deutschland rund 128.000 Unternehmensberater (+ 3,0 %). Insgesamt waren etwa 153.500 Mitarbeiter in der Consultingbranche beschäftigt (+ 2,0 Prozent). Während weltweit die Big-Four der Consultingbranche rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes generieren (Top-200: 80 %), ist der Markt in Deutschland deutlich breiter und mittelständischer aufgestellt. Hierzulande kommen die Big-Four auf einen deutlich geringeren Marktanteil von 10 Prozent (Top-200: 42 %). Grundlage der BDU-Branchenstudie "Facts & Figures zum Beratermarkt 2020" ist eine Marktbefragung im Januar/Februar 2020, an der sich gut 400 Unternehmensberatungen aus der gesamten Consultingbranche beteiligt haben. Befragt wurden ausschließlich Marktteilnehmer mit einem substanziellen Anteil in der klassischen Management- und IT-Beratung.