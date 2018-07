Constellation Software: Ist das noch normal?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Constellation Software, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 1081,62 CAD.Nach einem bewährten Schema haben wir Constellation Software auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Constellation Software wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Constellation Software vor. Das Kursziel für die Aktie der Constellation Software liegt im Mittel wiederum bei 863,57 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 1081,62 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -20,16 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Constellation Software insgesamt die Einschätzung "Hold".

