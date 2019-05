Constellation Brands: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Constellation Brands weist am 18.05.2019, 11:41 Uhr einen Kurs von 204,94 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Destillateure & Winzer" geführt.

Constellation Brands haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Constellation Brands als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 13 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Constellation Brands vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 229,27 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,96 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 204,79 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Constellation Brands. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Constellation Brands ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Constellation Brands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,86, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,6, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.