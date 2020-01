Constellation Brands: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Am 16.01.2020, 17:46 Uhr notiert die Aktie Constellation Brands an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 191.05 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Destillateure & Winzer".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Constellation Brands ist mit einem Kurs von 190,85 USD inzwischen +2,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,44 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Dividende: Derzeit schüttet Constellation Brands nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Der Unterschied beträgt 0,78 Prozentpunkte (1,59 % gegenüber 2,37 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,98 und liegt mit 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 33,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Constellation Brands auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.