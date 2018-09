Constellation Brands: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

An der Heimatbörse New York notiert Constellation Brands per 08.09.2018, 13:39 Uhr bei 211,56 USD. Constellation Brands zählt zum Segment "Destillateure & Winzer".

Unsere Analysten haben Constellation Brands nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,52 und liegt mit 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 38,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Constellation Brands auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,41 Prozent und liegt damit 0,72 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products, 2,13). Die Constellation Brands-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Constellation Brands für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Constellation Brands für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Constellation Brands insgesamt ein "Buy"-Wert.