Constantin Television adaptiert israelische Erfolgsserie THE BAKER AND THE BEAUTY für den deutschen Markt

München (ots) - Constantin Television hat sich die Remake-Rechtean dem israelischen Sensationserfolg THE BAKER AND THE BEAUTYgesichert und wird die TV-Serie in Zusammenarbeit mit Keshet TresorFiction für den deutschen Markt produzieren.Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien: "Wirfreuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem der kreativstenUnternehmen in Israel und sind dankbar für das Vertrauen, dieerfolgreichste israelische Serie in Deutschland umsetzen zu dürfen."THE BAKER AND THE BEAUTY ist die erfolgreichste fiktionale SerieIsraels. Die romantische Komödie erzählt die ungewöhnlicheLiebesgeschichte zwischen einem einfachen Bäcker und eineminternationalen Supermodel. Noa Hollander hat alles, wovon manträumen kann: Sie ist die berühmteste Frau des Landes, die bildschöneTochter eines Hotelmagnaten, ein international erfolgreiches Modelund - zumindest bis jetzt - eine Hälfte eines echtenHollywood-Vorzeigepärchens. Amos hingegen ist ein einfacher28-jähriger Typ, der noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt und in derfamiliengeführten Bäckerei arbeitet. Eine zufällige Begegnung ineinem angesagten Restaurant - in dem Amos und seine Freundin Vanessaihren neunjährigen Jahrestag feiern und Noa sich vor den öffentlichenSpekulationen um ein Ende ihrer Hollywood-Romanze versteckt - führtzu einem unerwarteten Funken und einer noch viel unerwarteterenLiebesgeschichte. Aber kann ihre Liebe Noas Jetsetleben, ihrenkontrollsüchtigen Manager, seine weltfremde Familie, ihre beidenEx-Partner und das Medientheater überstehen?Die charmante und unglaublich lustige romantische Komödie ist fürjeden, der schon einmal heimlich in einen Star verliebt war, sichaber nie getraut hat zu fragen: Wie soll eine solcheBilderbuchromanze eigentlich in der Praxis funktionieren?Vom israelischen Fernsehstar Assi Azar für Keshet 12 kreiert,brachen alle bisherigen 20 Folgen (in zwei Staffeln) sämtlicheQuotenrekorde und wurden von Amazon Prime weltweit in mehr als 200Ländern gestreamt.***Über Constantin TelevisionDie Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter derConstantin Film AG gegründet. Sie bündelt im Bereich TV,Entertainment und digitale Medien die Entwicklung und Herstellungaller nationalen und internationalen Produktionen derUnternehmensgruppe, für die keine Kinoauswertung vorgesehen ist.Zu den jüngsten Erfolgen zählen das vielfach ausgezeichneteTV-Event "Terror - Ihr Urteil" (2016) sowie die zweite Staffel"Schuld" nach Ferdinand von Schirach (2017). Aktuell werden unter demDach der Constantin Television unter anderem "Dahoam is Dahoam", "DieProtokollantin" und "Parfum" produziert. International erfolgreichist der Unternehmensbereich der Constantin Television auch mit derTV-Serie "Shadowhunters".