Constantin Medien und die Vertragsverlängerung!

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Constantin Medien. Hier sorgte die Nachricht, dass Fred Kogels Vertrag nur bis 2018 verlängert wird, für Aufsehen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln? Rainer Lenzen hat sich dies letzte Woche genauer angeschaut.

Vertragsverlängerung! Das Kontrollgremium der Aktiengesellschaft hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel jüngst bis Ende kommenden Jahres verlängert. Der 56-jährige sitzt seit dem 1. Oktober 2014 im Vorstand des Unternehmens und ist seit dem 1. Januar 2016 Vorsitzender des Gremiums.

Die Vorgeschichte! Vor dem Vorstandsposten fungierte Kogel fünf Jahre lang als Aufsichtsratsvorsitzender des Medienkonzerns sowie von 2003 bis 2009 als Vorstandvorsitzender der Konzerntochter Constantin Film. Auch arbeitete er für die Kirch Media, SAT.1 und das ZDF.

Die Neuausrichtung! Kogel war es, der bei Constantin Medien auf der Hauptversammlung im November 2016 eine strategische Neuausrichtung angestoßen hatte. Nun fokussiert sich der Konzern vor allem auf die Bereiche Sportrechte sowie Sport- und Event-Marketing.

Die kurze Verlängerungsphase! Die kurze Verlängerungsfrist scheint nicht in eventuellem Misstrauen seitens des Aufsichtsrats, sondern auf Fred Kogel selbst zurückzuführen zu sein. Dass der Vertrag zunächst nur bis zum 31. Dezember 2018 verlängert wird, entspreche dem Wunsch Kogels.

Kann sich Constantin Medien mit dieser Neuausrichtung unter Kogel neu profilieren? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.