Constantin Medien nun auch im Consulting-Geschäft?

Liebe Leser,

von Constantin Medien war in der letzten Zeit nicht viel zu sehen, auch wenn der Streit um die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens weiterzugehen scheint. Man möchte sich nun auch in den Consulting-Bereich vorwagen und dem Bereich Sport einen stärkeren Stellenwert einräumen. Die wichtigsten Nachrichten, die in der letzten Zeit das Unternehmen und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Die liebe Ausrichtung! Er scheint anzudauern, der Streit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand mit dem Chef der Schweizer Tochter Highlight. Bei der Auseinandersetzung geht es dann auch um nichts Geringeres als um um die zukünftige Ausrichtung der Constantin Medien.

Die Sportsparte im Fokus! Da sich die Konzernspitze nun offensichtlich, so berichtete Mark de Groot vor einiger Zeit, zu einer Politik der vollendeten Tatsachen entschlossen hat, ist es nun eine Managemententscheidung, welche die Sportsparte künftig noch stärker in den Fokus rücken soll.

Mit Consulting in die Zukunft! Um dies zu erreichen möchte man einen eigenen Consulting-Bereich aufbauen, der den Partnern und Kunden Beratung in den Bereichen Entertainment und Sport bieten soll. Die passende Chefetage dazu ist bereits gefunden und besteht aus den neuen geschäftsführenden Managern Simon Trägner, der zuvor Geschäftsführer einer Sponsoringagentur war, und Olaf Schröder, bisher bei der Constantin-Tochter Sport1 Media tätig, die am 1. Februar angetreten sind.

Liegt Constantin Medien mit der Entscheidung, in den Bereich Sport zu investieren und bei der Filmsparte eher zu stagnieren richtig? Schließlich ist genau das der Grund für den anhaltenden Streit. Können sich Vorstand und Aufsichtsrat langfristig mit der Idee, den Filmbereich abzustoßen durchsetzen oder kann Highlight-Boss Bernhard Burgener das einstige Kerngeschäft der Constantin retten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse