Constantin Film verlängert Exklusiv-Vertrag mit Erfolgsregisseur Bora Dagtekin (FOTO)

München (ots) - Constantin Film und Bora Dagtekin setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Der aktuell mit Abstand erfolgreichste Filmemacher Deutschlands, der mit Publikumsmagneten wie TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, FACK JU GÖHTE 1-3 und DAS PERFEKTE GEHEIMNIS in den letzten acht Jahren rund 29 Mio. Besucher in die Kinos lockte, verlängert seinen exklusiven Vertrag bis 2025 und wird gemeinsam mit Constantin Film drei weitere Filme ins Kino bringen.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich ganz außerordentlich auf die Zusammenarbeit bei den nächsten Filmen von Bora Dagtekin, die weiterhin von Lena Schömann produziert werden. Die Constantin Film stellt damit die Weichen für weitere Produktionen, die das deutsche Kino prägen und ein Millionenpublikum erreichen werden."Bora Dagtekin: "Filme macht man nicht alleine. Ich danke Lena Schömann, Martin Moszkowicz, Torsten Koch und dem gesamten Team von Constantin Film & Verleih für die tolle Zusammenarbeit und für die kreative Freiheit, die Ihr mir seit Jahren schenkt. Ich freue mich auf die Verlängerung mit Euch!"Constantin Film arbeitet seit 2009 mit Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin zusammen. Bereits sein Regiedebüt TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER - DER KINOFILM erreichte 2,4 Mio. Kinobesucher. Zum größten Kinoerfolg der letzten Jahre gehört sicherlich FACK JU GÖHTE: Allein in Deutschland kommen die drei Filme auf mehr als 21 Mio. Besucher. Damit ist Dagtekins FACK JU GÖHTE- Trilogie die erfolgreichste deutsche Filmreihe aller Zeiten. Mit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS bewies Dagtekin 2019 erneut sein Gespür dafür, gesellschaftsrelevante Themen in allerbeste Kinounterhaltung zu verwandeln. Die starbesetzte Komödie steht aktuell bei 5,3 Millionen Besuchern und ist der erfolgreichste Kinofilm des vergangenen Jahres. Bora Dagtekins Filme wurden unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis, dem Bayerischen Filmpreis, dem Bambi, dem Deutschen Comedypreis, dem Jupiter Award und der Goldenen Leinwand mit Stern ausgezeichnet.