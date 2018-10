Constantin Film und Toho Co., Ltd. vereinbaren Partnerschaft bei MONSTER HUNTER

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

München (ots) - Constantin Film und Toho Co., Ltd. Film haben sichzusammengetan, um die Verfilmung des höchst erfolgreichen VideospielsMONSTER HUNTER unter der Regie von Paul W.S. Anderson zu finanzieren.Martin Moszkowicz, Vorstand Constantin Film: "In einem Umfeld mitsich ständig verändernden Marktbedingungen verlangt ein Film wieMONSTER HUNTER, der für ein globales Kinopublikum produziert wird,eine Partnerschaft weltweit führender Unternehmen mit demaußerordentlichen kreativen Team, das wir zusammengestellt haben."Yoshishige Shimatani, Präsident von Toho Co., Ltd.: "Wir freuenuns, die Live-Action-Adaption des gefeierten japanischen Videospielsankündigen zu können. CAPCOMs weltweites Megahit-Franchise wird vonden gleichen Filmemachern produziert, die die Resident Evil Filmreihezu einem globalen Erfolg machten. Wir freuen uns dem internationalenPublikum weitere Filme auf Basis japanischer IP-Inhalte wie MONSTERHUNTER zu bieten."MONSTER HUNTER erzählt die Geschichte zweier Helden, die zwar ausverschiedenen Welten stammen, die aber gemeinsame Feinde bekämpfen:Monster. Wenn sie dieses Abenteuer bestehen wollen, müssen sie lernenzusammen zu arbeiten und sich zu vertrauen. Denn es geht hier umLeben oder Tod...Produziert wird MOSTER HUNTER von Paul W.S. Anderson und JeremyBolt von Impact Pictures, Robert Kulzer sowie Martin Moszkowicz vonConstantin Film. Dennis Berardi, Head of VFX bei dem Film, fungiertebenfalls als Produzent. Das Drehbuch zu MONSTER HUNTER stammt vonPaul W.S. Anderson, der auch die Regie übernimmt. Die Dreharbeitenbeginnen im Oktober in Südafrika und Namibia. Constantin Film wirdden Film in den deutschsprachigen Ländern in die Kinos bringen undToho in Japan. In den USA übernimmt Sony's Screen Gems den Verleihund Sony Pictures den Weltvertrieb.Die Videospielreihe MONSTER HUNTER entstand unter dem Dach desrenommierten japanischen Videospielentwickler CAPCOM. Seit der ersteMONSTER HUNTER-Titel 2014 debütierte, hat die Serie eine engagierteFangemeinde an sich gebunden und ist zu einem Megahit ausgewachsen.Der neueste Titel der Serie, "Monster Hunter: World", wurde bereits10 Millionen mal bestellt, die gesamte Serie hat im August 2018 die50 Millionen Marke geknackt.Pressekontakt:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 60 100E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell