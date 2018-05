Constantin Film und Studio 100 schließen Vereinbarung über drei neue Kinofilme

München (ots) - Constantin Film und Studio 100 Media mit der m4ehaben eine Vereinbarung über drei Feature Filme geschlossen.Constantin Film erwirbt die Verleihrechte der Kinofilme MIA AND ME,QUIXOTES - THE HEIRS OF LA MANCHA sowie 100% WOLF und darüber hinausdie weiteren audiovisuellen Auswertungsrechte für Home Entertainment,Pay-TV, Free-TV sowie VOD inklusive SVOD für den deutschsprachigenRaum. Die Fertigstellung der Filme QUIXOTES und 100% WOLF ist für2019, MIA AND ME für 2020 geplant.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Wirfreuen uns sehr, bei drei kommerziell außergewöhnlich interessantenFamily-Entertainment Titeln mit Ulli Stoef und seinem Team bei Studio100 zusammenzuarbeiten und diese starken Marken im deutschsprachigenRaum auszuwerten."Ulli Stoef, CEO von Studio 100 Media und m4e: "Wir freuen uns,Deutschlands größten unabhängigen Verleih als Partner für unsereFilme gewonnen zu haben und sehen es als besonderes Prädikat an, dassMartin Moszkowicz und sein Team bei der Constantin, sich gleich fürmehrere unserer Filme engagieren."MIA AND MEMias Geschichte beginnt, als ihre Eltern nach einem schrecklichenUnfall auf mysteriöse Weise verschwinden. Kurz danach entdeckt sieein erstaunliches Geheimnis: Mit dem Buch und dem Armband, das sievon ihren Eltern geerbt hat, kann sie in die magische Welt vonCentopia reisen. Dort ist Mia eine Elfe und die einzige, die dieEinhörner verstehen und mit ihnen sprechen kann. Im Märchenreichfindet sie Freunde unter den fantastischen Wesen. Immer an ihrerSeite sind ihre besten Freunde, die Elfen Yuko und Mo, das EinhornOnchao und der Pan Phuddle. Der kommende Film wird Mias erstesKinoabenteuer: Sie muss sich gegen eine monströse böse Krötebehaupten. Toxor bedroht Centopia und droht, es zu unterwerfen.Außerdem scheint er auch mit dem mysteriösen Verschwinden ihrerEltern in Verbindung zu stehen ...Bis heute erzählen drei Staffeln der TV-Serie Mias Abenteuer inder realen Welt und in der fantastischen Welt von Centopia mit ihrenElfen- und Einhornfreunden. Eine weitere Staffel ist bereits inEntwicklung. MIA AND ME eroberte als Serie über 80 Länder underreichte in vielen Rang 1 unter den Mädchen-TV-Shows. MIA AND MEwurde von Gerhard Hahn und Ulli Stoef entwickelt. Der Kinofilm wirdvon der m4e AG produziert. Den weltweiten Vertrieb übernimmt dieStudio 100 Film GmbH.QUIXOTES - THE HEIRS OF LA MANCHADer 11-jährige Alfonso, seines Zeichens Erbe von Don Quijote, undseine drei imaginären, aber sehr musikalischen Hasen gesellen sich zuPancho und Victoria, um ihre geliebte Heimatstadt La Mancha vor einemgewaltigen Sturm zu retten. Verursacht wird der Sturm von bösenDrillingen, die die Leute vertreiben und das Land besitzen wollen.Mitten in diesem großen Abenteuer entdeckt Alfonso die Kraft derFreundschaft, verliebt sich und bekommt seinen Vater zurück. DasDrehbuch wird von Carlos Kotkin geschrieben, der auch für die Skriptevon RIO 2 und zuletzt FERDINAND verantwortlich zeichnete. QUIXOTESist eine Produktion der argentinischen GG VFX. Den weltweitenVertrieb übernimmt die Studio 100 Film GmbH.100% WOLF100% Wolf erzählt die Geschichte von Freddy Lupin. Er ist Erbeeiner Familie edler Werwölfe und kann es kaum erwarten, selbst einWerwolf zu sein! Traditionell soll an seinem 13. Geburtstag seineerste Verwandlung stattfinden - aber sie verläuft nicht ganz nachPlan: Freddy verwandelt sich in einen grimmigen, rosafarbenen ...Pudel?! Gerade als Freddy denkt, dass das Leben nicht schlimmerwerden kann, muss er gegen seinen Willen zum Hundefriseur, wird aufdie Straße gejagt und landet im Hundezwinger. Können Freddy und seinneuer Hunde-Freund Batty gemeinsam fliehen? Und wer ist derunheimliche Mann, der jedem seiner Schritte folgt? Kann Freddy trotzseines rosa flauschigen Äußeren beweisen, dass er immer noch 100%Wolf ist? 100% WOLF ist eine Produktion von Flying Bark Productions,dem Koproduktionspartner der Studio 100 Media bei DIE BIENE MAJA -DER KINOFILM und DIE BIENE MAJA - DIE HONIGSPIELE: Der weltweiteVertrieb der Rechte liegt bei der Studio 100 Film GmbH.Über Studio 100 Film:Studio 100 Film ist ein international agierender, unabhängigerVertrieb für anspruchsvolle Kinder- und Familienfilme. Das MünchnerUnternehmen vertreibt als Tochtergesellschaft der Studio 100 Medianeben deren Kinoproduktionen ("Die Biene Maja - Der Kinofilm") auchausgewählte Filme Dritter. Anspruch der Studio 100 Film ist es, einhandverlesenes Portfolio an Kinofilmen umfassend international zuvermarkten. Weitere Informationen unter www.studio100film.comStudio 100 Media:Die Studio 100 Media GmbH ist ein international tätigesProduktions- und Vertriebsunternehmen für qualitativ hochwertige undgewaltfreie Kinderunterhaltung. Zu den namhaften Marken unter demDach von Studio 100 Media zählen unter anderem "Die Biene Maja","Heidi" sowie "Wickie und die starken Männer". Die Gesellschaft mitSitz in München ist eine Tochter des belgischen UnternehmensStudio100 NV. Studio 100 Media verfügt über eine umfangreicheRechte-Library etablierter Klassiker, entwickelt sowie akquiriertneue Animationsserien und ist für den weltweiten Vertrieb des eigenenRechteportfolios sowie für den Drittvertrieb von Programmenzuständig. Darüber hinaus betätigt sich Studio 100 Media alsProduzent von Animations-Kinderfilmen (z.B. 'Die Biene Maja - DerKinofilm'). Mit der Gründung der Studio 100 Film, einer Tochterfirmader Studio 100 Media, hat das Unternehmen seine Geschäftsfelder 2012überdies um den weltweiten Vertrieb von Animationsfilmen erweitert.Ein weiteres Geschäftsfeld der Studio 100 Media ist die Auswertungder Licensing Rechte der eigenen Marken. Neben dem klassischenLizenzgeschäft produziert und kreiert das Unternehmen selbst HomeEntertainment Produkte. Innerhalb der Studio 100 Gruppe haben dieMarken der Studio 100 Media zudem in sechs Themenparks in Belgien,den Niederlanden und Deutschland ein Zuhause. Weitere Informationen:www.studio100media.comÜber m4e AG:Die m4e Gruppe, gegründet 2003, ist ein international agierendesBrand Management- und Medienunternehmen mit Fokus auf Kinder- undFamilienunterhaltung. Die m4e AG ist führend in den BereichenEntwicklung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Animations- undLive Action-Programmen. Der Programmkatalog der Gruppe umfasst ca.2.300 Episoden und beinhaltet so bekannte Themen wie Lizzie McGuire,Mia and me®, Tip the Mouse, Wissper, Miffy and Friends, Rainbow Fishoder Conni.Seit Juli 2007 ist die m4e AG im Entry Standard der FrankfurterBörse gelistet (ISIN: DE000A0MSEQ3). Zur Unternehmensgruppe gehörendie Tex-ass Textilvertriebs GmbH, die Telescreen B.V., die m4eTelevision GmbH, die Joint Venture Unternehmen Hahn & m4e ProductionsGmbH und YEP! TV Betriebs GmbH & Co. KG, sowie die m4e Licensing &Merchandising, eine Full-Service-Agentur/Division, zu deren Portfoliobekannte internationale Marken wie z.B. Beyblade oder Yo-kai Watchzählen. m4e Gruppe - wichtigste Fakten:- Die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand- Programmportfolio mit ca. 2.300 Episoden bester Kinder- undFamilienunterhaltung- Preisgekrönte Serien in über 150 Ländern weltweit- Neue Themen in Entwicklung/Produktion: Mia and me® (Staffel 4,Kinofilm); The Beatrix Girls uvm.Über Constantin Film:Die Constantin Film AG steht seit fast 40 Jahren für Qualität undErfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen desdeutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen istder bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter vonProduktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalenaudiovisuellen Bereich. 