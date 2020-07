Constantin Film- und JB Pictures-Produktion BLACK BEAUTY exklusiv bei Disney+ (FOTO)

München (ots) - Disney+ hat sich die internationalen Auswertungsrechte an der Constantin Film- und JB Pictures-Produktion BLACK BEAUTY gesichert. Der Film ist eine zeitgenössische Adaption von Anna Sewells Roman aus dem 19. Jahrhundert. Das Drehbuch stammt von Ashley Avis (Adolescence), die auch Regie führte. In den Hauptrollen spielen Mackenzie Foy (INTERSTELLAR), Iain Glen ("Game of Thrones"), Claire Forlani (RENDEZVOUS MIT JOE BLACK) und Oscar-Gewinnerin Kate Winslet, die "Black Beauty" ihre Stimme leiht. BLACK BEAUTY wird ab Ende des Jahres exklusiv auf Disney's Streamingdienst Disney+ zu sehen sein.Logline: Black Beauty ist ein im amerikanischen Westen frei geborenes Wildpferd. Als sie zusammengetrieben und von ihrer Familie weggebracht wird, verflechtet sich ihre Geschichte mit der von Jo Green. Jo Green betrauert ebenfalls den Verlust ihrer geliebten Eltern. Die beiden entwickeln schnell ein enges Band, das aus Liebe, Vertrauen und Heilung geknüpft ist.Produziert wurde BLACK BEAUTY von Jeremy Bolt (POLAR, MONSTER HUNTER) und Robert Kulzer (POLAR, MONSTER HUNTER), mit Martin Moszkowicz, Edward Winters und Jon Brown als Executive Producer. Dylan Tarason ist Co-Produzent, Moonlighting Films President Genevieve Hofmeyr (MAD MAX: FURY ROAD) ist die südafrikanische Produzentin.Für Rückfragen:Constantin Film Filmpresse Telefon: 089 44 44 600 E-Mail: filmpresse@constantin.filmWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12946/4665418 OTS: Constantin FilmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell