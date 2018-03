Constantin Film und Anika Decker vereinbaren exklusive Zusammenarbeit / Neuer Rahmenvertrag mit DECKER BROS. (FOTO)

München (ots) -Constantin Film und Anika Decker vereinbaren eine exklusiveZusammenarbeit für die nächsten drei Jahre. Der Vertrag mit dererfolgreichen Filmemacherin beginnt am 1. Juli 2018 und umfasst nebender Autorentätigkeit auch die Regie und Co-Produktion für künftigeKinofilme. Der Vertrag läuft über ihre Firma DECKER BROS., die siegemeinsam mit ihrem Bruder, dem Rechtsanwalt Jan Decker, gegründethat.Anika Decker: "Der Umgang der Constantin Film mit Kreativen istunvergleichlich. Wir, die Decker Bros., freuen uns auf eine sprühendefreudvolle Zusammenarbeit und viele gemeinsame Komödien-Projekte."Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film:"Anika Decker ist als Autorin und Regisseurin eineAusnahmeerscheinung im deutschen Filmmarkt. Die ConstantinFilm-Familie und unsere Produzenten freuen sich sehr auf eineproduktive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihr und Jan Decker."Anika Decker gelang mit ihrem Drehbuchdebüt KEINOHRHASEN 2007 derDurchbruch. Der von Til Schweiger verfilmte Kinohit erreichte 6,3Mio. Zuschauer und zählt zu den 10 erfolgreichsten deutschenKinofilmen aller Zeiten. Auch die Fortsetzung ZWEIOHRKÜKEN, ebenfallsunter Schweigers Regie, in 2009 war ein Kinohit. In 2010 schriebAnika Decker das Drehbuch zu RUBBELDIEKATZ. Detlev Buck verfilmte dieKomödie mit Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara in denHauptrollen. Der erneute Kinohit erreichte über 2 Mio. Zuschauer. ZuBeginn des Jahres 2012 gründete Anika Decker gemeinsam mit ihremBruder, dem Rechtsanwalt Jan Decker, die Firma DECKER BROS. und istvon nun an auch als Produzentin ihrer eigenen Projekte tätig. Daserste Projekt dieser neuen Konstellation bildete 2015 Anika DeckersRegiedebüt TRAUMFRAUEN. In der Kinokomödie nach eigener Vorlagebrillierten als Starbesetzung Hannah Herzsprung, Karoline Herfurth,Iris Berben, Palina Rojinski, Frederick Lau und Elyas M'Barek. DerFilm zählt zu den Top 3 erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen2015.Der zweite DECKER BROS. Kinofilm HIGH SOCIETY kam 2017 in diedeutschen Kinos. Buch und Regie stammen wieder von Anika Decker. DieKinokomödie ist mit Emilia Schüle, Jannis Niewöhner, Caro Cult, KatjaRiemann, Iris Berben, Marc Benjamin, Jannik Schümann, Janina Uhse,Rick Kavanian u.v.m. hochkarätig besetzt.Pressekontakt:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 60 100E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell