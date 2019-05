Constantin Film gratuliert Christian Becker zum Bernd Eichinger-Preis

München (ots) - Constantin Film gratuliert Christian Becker zumBernd Eichinger-Preis! Christian Becker, der als Produzent über 80Film- und Fernsehproduktionen (u.a. JIM KNOPF UND LUKAS DERLOKOMOTIVFÜHRER, FACK JU GÖHTE, VORSTADTKROKODILE, DER WIXXER, HUIBUH - DAS SCHLOSSGESPENST, WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER)verantwortet hat, wurde beim Deutschen Filmpreis für seineherausragende Produzententätigkeit ausgezeichnet.Der 2012 von Katja und Nina Eichinger in Erinnerung an BerndEichinger gestiftete Preis würdigt Persönlichkeiten, die Filmemachenso verstehen und praktizieren, wie es auch der Namensgeber tat: "Alsgemeinsame kreative Leistung der an einem Film Beteiligten, die sichgegenseitig respektieren und inspirieren, als persönliche undkünstlerische Passion und Herausforderung sowie als Beitrag zurBelebung des Kinos."Die Auszeichnung wird in unregelmäßigen Abständen von einersiebenköpfigen Jury vergeben, der auch die Stifterinnen Katja undNina Eichinger angehören sowie der Vorstandsvorsitzende derConstantin Film, Martin Moszkowicz.Pressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell