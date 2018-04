Görlitz (ots) - Die DZ Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank)hat berechnet, dass den deutschen Sparern zwischen 2010 und 2016insgesamt 344 Milliarden Euro an Zinserträgen verloren gegangen sind.Für das Jahr 2017 kommen noch einmal rund 90 Milliarden Euro dazu.Und das nur, weil die Deutschen immer noch am "guten alten Sparbuch"festhalten. In 7 Jahren haben deutsche Sparer also 434 MilliardenEuro an Zinserträgen verloren, das ist Geldvernichtung im großen Stilund diese gewaltige Summe kann auch nicht durch die Zinsersparnisseder deutschen Kreditnehmer aufgewogen werden.Grund für dieses Desaster ist die Niedrigzinspolitik derEuropäischen Zentralbank (EZB), mit der ab 2010 dieVerschuldungskrisen schwächelnder EU-Mitglieder aufgefangen werdensollten. Innerhalb der Euro Zone ist die Vergemeinschaftung derSchulden schon Wirklichkeit geworden und die Eurokrise längst nochnicht überstanden. Aber nicht nur die EZB, auch die Notenbanken vonJapan und den USA fluten die Märkte mit Geld.Seit Beginn der Finanzkrise 2007 setzen die Zentralbanken dagegenverstärkt auf Gold und die internationalen Reserven steigen weltweitwieder an. Für die Notenbanken dient die Aufbewahrung von Gold heutehauptsächlich als nationale Reserve für Krisenzeiten, sowie alsRisikoausgleich für Schwankungen des US-Dollars, da Gold in Dollargehandelt wird.Die russische Zentralbank hatte im Februar 2018 einen Zukauf von600.000 Unzen Gold bestätigt. Russland ist schon seit Jahren einerder größten Goldaufkäufer und baut auch die heimische Förderungmassiv aus. Inzwischen ist das Land der weltweit drittgrößteGold-Produzent nach China und Australien. Die Größe der russischenGoldreserven ist nicht genau bekannt, da die Zentralbank auch direktvon den heimischen Minen Gold aufkauft. Man schätzt die Bestände aberauf ca. 1.830 t, das ist Platz 6 im globalen Ranking. DieVolksrepublik China stockte ihre Goldreserven in den letzten Jahrenebenfalls drastisch auf und liegt auf Platz 5. Deutschland hattraditionell hohe Goldreserven und liegt hinter den USA mit 3.373,7 tauf Platz 2.Auch private Anleger schätzen Gold als krisensichere Anlageform.In Deutschland ist die Golden Gates Edelmetalle GmbH einer derführenden Anbieter für Gold. Den Kunden werden flexible undtransparente Kaufmöglichkeiten für eine breite Produktpaletteangeboten. "Neben Gold und Silber in Münzen und Barrenform könnenauch Palladium, Platin und verschiedene Industriemetalle bei unserworben werden", so Constantin Behr, Geschäftsführer der GoldenGates GmbH. "Dabei gibt es die Möglichkeit einer Einmal-Anlage oderman stellt sich über einen Sparplan schon ab 25,00 EUR monatlich einmaßgeschneidertes Portfolio zusammen."Für seine Gold-Sparpläne erhielt Golden Gates von "Focus Money"die Bewertung "Sehr gut". Das Besondere bei Golden Gates ist dieKundenfreundlichkeit und der Service. Digitale Medien werden genutzt,um das Unternehmen vorzustellen und mit dem Kunden in Kontakt zukommen. Der eigentliche Kauf wird aber persönlich abgewickelt. Über1000, sehr gut geschulte Vertriebspartner stehen bereit, vor demKaufabschluss den Kunden hoch qualifiziert und individuell zuberaten. Die Kundenbestände werden in Hochsicherheitstresorenverwahrt und jährlich durch unabhängige Wirtschaftsprüferdokumentiert. Jeder Anleger erhält daraufhin seinen Depotauszug. AufWunsch, oder automatisch bei Erreichen eines bestimmten Wertes, wirddas Edelmetall an seine Eigentümer ausgeliefert."Gerade in wirtschaftlich und politisch schweren Zeiten wirddeutlich, wie wichtig reale Sachwerte sind", resümiert ConstantinBehr. Gold dient der Risikostreuung und sollte in keinemAnlage-Portfolio fehlen.Pressekontakt:GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbHDemianiplatz 21/2202826 GörlitzT:+49.3581.846700-2info@goldengates.dehttps://www.goldengates.comOriginal-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell